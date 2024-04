La Soluzione ♚ Colà in latino

La soluzione di 3 lettere per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross : IBI

Curiosità su Cola in latino: L'azienda multinazionale produttrice della bevanda, vedi the coca-cola company. la coca-cola (in inglese anche nota come coke) è una bibita industriale analcolica... Ubi tu Gaius, ibi ego Gaia (anche in versione contratta: Ubi tu ibi ego) è una formula rituale delle nozze latine, con cui uno sposo e una sposa si promettono di amarsi di fronte a un flamine, e significa: "Dove tu sarai [Gaio], lì io sarò [Gaia]"; cioè, con una parafrasi sarà, "ovunque tu sei, io sarò con te". Con tale formula, nel rito solenne del matrimonio romano, la sposa si impegnava ad assumere il nome dello sposo e a coabitare con lui.

