La soluzione di 4 lettere per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross : SALÒ

Curiosità su Cittadina sul garda: Limone sul garda (limù in dialetto gardesano) è un comune italiano di 1 093 abitanti della provincia di brescia in lombardia. oggi limone è una tra le... Salò (Salò in gardesano, Salodium in latino) è un comune italiano di 10 391 abitanti, che si affaccia sulla sponda lombarda del lago di Garda, in provincia di Brescia. Di fondazione romana, durante gli ultimi anni della seconda guerra mondiale, Salò fu sede di alcuni ministeri della Repubblica Sociale Italiana.

