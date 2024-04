La Soluzione ♚ La fa lo champagne

La soluzione di 5 lettere per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross : SPUMA

Curiosità su La fa lo champagne: Dello champagne (vedi allegato champagne); ix secolo: si fa riferimento ai vini prodotti nello champagne come vins de la montagne e vins de la rivière;... La spuma è una bibita analcolica gassata a base di acqua, zucchero, quantità variabili di caramello e aromi vari (tra cui, succo di limone, infuso di scorze di arancia, rabarbaro, vaniglia, spezie); il termine, generico, è una denominazione commerciale di fantasia e risale ai tempi in cui esistevano molti produttori locali di bibite gassate, per cui il nome delle singole marche era meno importante di adesso. Il termine è equivalente all'anglosassone "soda", anch'esso adatto a indicare qualunque bibita analcolica "con bollicine" a prescindere dal fabbricante.

