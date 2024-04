La Soluzione ♚ Un Carlo fra i martiri di Belfiore

La soluzione di 4 lettere per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross : POMA

Curiosità su Un carlo fra i martiri di belfiore: martiri di belfiore fu il nome dato al primo gruppo di patrioti italiani condannati a morte per impiccagione a mantova tra il 1852 e il 1855, in pieno... Il delitto di via Carlo Poma è stato un omicidio commesso in danno di Simonetta Cesaroni nel pomeriggio di martedì 7 agosto 1990. Il delitto fu consumato in un appartamento al terzo piano del complesso di via Carlo Poma n. 2, da cui il nome, nel Quartiere Della Vittoria a Roma. Il caso non è stato mai risolto in oltre trent'anni di indagini. Varie inchieste condotte negli anni e diverse piste investigative hanno spinto sotto accusa diverse persone tra il 1990 e il 2011. Dapprima Pietrino Vanacore (1932-2010), dal 1986 al 1995 portiere dello stabile dove avvenne l'omicidio, poi Salvatore Volponi (1943-), datore di lavoro della vittima, poi ...

