La soluzione di 6 lettere per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross : DIONNE

Curiosità su La cantante warwick: Vincitrice ai grammy awards marie dionne warwick, nata warrick (east orange, 12 dicembre 1940), è una cantante, attrice e conduttrice televisiva statunitense... Marie Dionne Warwick, nata Warrick (East Orange, 12 dicembre 1940), è una cantante, attrice e conduttrice televisiva statunitense. Nipote di Cissy Houston e quindi cugina di Whitney Houston, nonché sorella di Dee Dee Warwick, Dionne è nota particolarmente per le sue interpretazioni delle canzoni di Burt Bacharach. Tra i suoi più grandi successi figurano Do You Know the Way to San Josè (per il quale ottenne il suo primo Grammy Award nel 1968), Walk on by, I Say a Little Prayer, What the World Needs Now Is Love, Alfie, Don't Make Me Over (che fu incisa in italiano anche da Ornella Vanoni col titolo Non dirmi niente) e I'll Never Fall in Love ...

