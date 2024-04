La Soluzione ♚ Canta Tango

La soluzione di 7 lettere per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross : TANANAI

Curiosità su Canta tango: 2, 1997) ci vediamo in tv: speciale telethon (rai 2, 2001) iglesias canta tango (rai 2, 1997) festival di castrocaro (rai 2, 1997) alle due su rai 1... Tananai, pseudonimo di Alberto Cotta Ramusino (Milano, 8 maggio 1995), è un cantautore e produttore discografico italiano. Ha iniziato la carriera musicale nel 2014 con il nome d'arte Not for Us, producendo principalmente musica elettronica, per poi orientarsi verso il genere pop con lo pseudonimo Tananai a partire dal 2018. Raggiunge la notorietà in seguito alla partecipazione al Festival di Sanremo 2022, nel quale il suo brano Sesso occasionale si classifica ultimo, ma riscontra un buon successo radiofonico ed entra nella top 10 FIMI. Nell'estate dello stesso anno raggiunge il primo posto della classifica FIMI con il singolo La dolce ...

