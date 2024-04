La Soluzione ♚ Canta balla e presenta

La soluzione di 8 lettere per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross : SHOWGIRL

Ecco laper la definizione, non tenere in considerazione l'eventuale presenza di caratteri speciali, spazi o accenti. Presta la massima attenzione, riportando nelle caselle bianche degli schemi solo ed esclusivamente le lettere. Ti basta copiare ed incollare la risposta nel tuo cruciverba.

Copia

Curiosità su Canta balla e presenta: Esistono due video di battisti che canta balla linda, entrambi relativi alla partecipazione nel cantagiro 1968: il primo è l'esibizione della serata inaugurale... Soubrette (AFI: [su'brt]) è un termine francese, derivato dal provenzale soubreto, con il significato originario di servetta, cameriera, ragazza smorfiosa. Nel XIX secolo cominciò ad essere usato nel teatro di prosa, all'opéra comique e all'operetta per indicare i ruoli femminili brillanti, per lo più consistenti in servette maliziose, e le rispettive interpreti. Durante il fascismo, nell'ambito dell'autarchia linguistica decisa dal regime, fu sostituito con "brillante" e in passato si è usata anche l'italianizzazione "subretta" o "subrettina". Non va confuso con il termine valletta, che indica invece un ruolo secondario e che non ...

