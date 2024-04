La Soluzione ♚ Battesimi di navi

La soluzione di 4 lettere per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross : VARI

Curiosità su Battesimi di navi: Costa smeralda fa parte della 3ª tipologia di navi da crociera più grandi al mondo dopo la classe oasis di royal caribbean international e la classe world... Vari (in greco ) è un ex comune della Grecia nella periferia dell'Attica (unità periferica dell'Attica Orientale) con 10.998 abitanti secondo i dati del censimento 2001. È stato soppresso a seguito della riforma amministrativa, detta Programma Callicrate, in vigore dal gennaio 2011 ed è ora compreso nel comune di Vari-Voula-Vouliagmeni.

