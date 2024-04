La Soluzione ♚ Ballano con le girls

La soluzione di 4 lettere per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross : BOYS

Ecco laper la definizione, non tenere in considerazione l'eventuale presenza di caratteri speciali, spazi o accenti. Presta la massima attenzione, riportando nelle caselle bianche degli schemi solo ed esclusivamente le lettere. Ti basta copiare ed incollare la risposta nel tuo cruciverba.

Copia

Curiosità su Ballano con le girls: Spice girls. è il terzo singolo estratto dal secondo album del gruppo, spiceworld. il brano, di genere pop, è stato scritto dalle spice girls insieme... I Backstreet Boys sono un gruppo musicale pop statunitense formato a Orlando, Florida, nel 1993 e composto da Nick Carter, Howie Dorough, Brian Littrell, AJ McLean e Kevin Richardson. Riconosciuti come icone della musica pop e boyband più amata su scala mondiale di fine anni novanta e primi anni duemila, ottennero grande fama dapprima in Europa e Canada con l'album di debutto Backstreet Boys del 1996 e successivamente negli Stati Uniti e nel resto del mondo con l'album Backstreet's Back del 1997. La consacrazione a popstar a livello globale arrivò nel 1999 con l'album Millennium portato al successo dal singolo I Want It That Way e nel 2000 ...

Altre Definizioni con boys; ballano; girls;