La Soluzione ♚ Appartamenti panoramici

La soluzione di 6 lettere per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross : ATTICI

Ecco laper la definizione, non tenere in considerazione l'eventuale presenza di caratteri speciali, spazi o accenti. Presta la massima attenzione, riportando nelle caselle bianche degli schemi solo ed esclusivamente le lettere. Ti basta copiare ed incollare la risposta nel tuo cruciverba.

Curiosità su Appartamenti panoramici: Smodata, condita da lussi sfrenati, quali una lamborghini, un appartamento panoramico in una zona residenziale di napoli e la difesa di un grande e noto... L'Attica (in greco: tt, Attikí; in greco antico: tt, Attiké) è una regione storica dell'antica Grecia che comprende l'omonima penisola che si protende nel Mar Egeo. L'omonima regione amministrativa greca, di cui Atene è il capoluogo, comprende un'area più vasta della regione storica Attica. Secondo la mitologia greca essa deve il suo nome ad Attide, figlia del mitico re Cranao. Secondo un'altra teoria il nome deriverebbe dalla parola actè, at - costa - e quindi il suo aggettivo acteké, actiké, at ossia "terra delle coste".

