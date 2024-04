La Soluzione ♚ Fu allievo di Tiziano

La soluzione di 10 lettere per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross : TINTORETTO

Ecco laper la definizione, non tenere in considerazione l'eventuale presenza di caratteri speciali, spazi o accenti. Presta la massima attenzione, riportando nelle caselle bianche degli schemi solo ed esclusivamente le lettere. Ti basta copiare ed incollare la risposta nel tuo cruciverba.

Copia

Curiosità su Fu allievo di tiziano: Audiovisive di tiziano terzani / tiziano terzani (altra versione), su rai teche, rai. tiziano terzani, su mymovies.it, mo-net srl. (en) tiziano terzani,... Tintoretto, pseudonimo di Jacopo Robusti, secondo alcuni Jacopo Comin (Venezia, settembre o ottobre 1518 – Venezia, 31 maggio 1594), è stato un pittore italiano, cittadino della Repubblica di Venezia e uno dei massimi esponenti della pittura veneta e dell'arte manierista in generale. Lo pseudonimo "Tintoretto" gli derivò dal mestiere paterno, tintore di tessuti di seta. Per la sua energia fenomenale nella pittura è stato soprannominato Il furioso o il terribile, come lo definì il Vasari per il suo carattere forte, e il suo uso drammatico della prospettiva e della luce, che lo ha fatto considerare il precursore dell'arte barocca.Considerato ...

Altre Definizioni con tintoretto; allievo; tiziano;