La Soluzione ♚ Adorna di fregi

La soluzione di 8 lettere per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross : SCOLPITA

Ecco laper la definizione, non tenere in considerazione l'eventuale presenza di caratteri speciali, spazi o accenti. Presta la massima attenzione, riportando nelle caselle bianche degli schemi solo ed esclusivamente le lettere. Ti basta copiare ed incollare la risposta nel tuo cruciverba.

Curiosità su Adorna di fregi: Squarciata. ogni superficie si presentava riccamente e totalmente adorna di fregi, stucchi, decorazioni e affreschi, le colonne trasformate in pilastri... L'abbazia di San Pietro in Valle (o anche, più correttamente, Abbazia dei Santi Pietro e Paolo in Valle Suppegna) è uno storico monastero della Valnerina. È situata in provincia di Terni, nel comune di Ferentillo, a circa 370 m s.l.m. Il vecchio monastero è di proprietà privata e adibito a residenza alberghiera, mentre la chiesa appartiene alla curia.

