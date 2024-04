La Soluzione ♚ working = lavoro da casa

La soluzione di 5 lettere per la definizione: working = lavoro da casa. Ecco la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross : SMART

Di seguito la; non tenere in considerazione l'eventuale presenza di caratteri speciali, spazi o accenti. Presta la massima attenzione, riportando nelle caselle bianche degli schemi solo ed esclusivamente le lettere. Ti basta copiare ed incollare nel tuo cruciverba.

Copia

Curiosità su Working = lavoro da casa: "lavoro agile" fanno riferimento alla legge 22 maggio 2017, n. 81, le informazioni riguardo allo "smart working" presenti nel testo sono supportate da... La Smart GmbH, acronimo di Swatch Mercedes ART, è una casa automobilistica del gruppo Mercedes-Benz Group (titolare anche del marchio Mercedes-Benz) fondata ufficialmente nel 1996, famosa per la produzione della piccola Fortwo, automobile per uso cittadino lunga appena 2 metri e mezzo e omologata per due passeggeri. La società ha sede a Böblingen, in Germania, e ha assunto il nome attuale solo nel 2002: in precedenza era nota come Micro Compact Car GmbH.

