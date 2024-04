La Soluzione ♚ Voci messe in giro

La soluzione di 7 lettere per la definizione: Voci messe in giro. Ecco la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione : DICERIE

Curiosità su Voci messe in giro: – se stai cercando altri significati, vedi giro d'italia (disambigua). il giro d'italia (detto anche giro o corsa rosa) è una corsa a tappe di ciclismo... Diceria dell'untore è un romanzo di Gesualdo Bufalino. Iniziato nel 1950 e ripreso dall'autore nel 1971, fu pubblicato nel 1981. Il romanzo ebbe un immediato successo e vinse il Premio Campiello lo stesso anno.

