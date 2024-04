La Soluzione ♚ Vale per tutti nei codici giuridici

La soluzione di 9 lettere per la definizione: Vale per tutti nei codici giuridici. Ecco la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione : ERGA OMNES

Curiosità su Vale per tutti nei codici giuridici: Chiamato perché voluto da napoleone bonaparte; esso fungerà da modello per tutti i codici successivi ed eserciterà una notevole influenza sulle analoghe raccolte... La locuzione latina erga omnes significa "nei confronti di tutti". Nel linguaggio giuridico, si usa dire che ha efficacia erga omnes una norma applicabile a intere categorie di persone. Il significato risulta quindi essere l'opposto del detto inter partes, cioè avente efficacia solo per le parti (di un giudizio, di un contratto, ecc.). In particolare, l'espressione di contratti erga omnes fu usata nel diritto del lavoro italiano per i contratti di lavoro che sulla base dei decreti Vigorelli trovavano applicazione verso tutti i datori di lavoro e di tutti i lavoratori, ossia anche dei datori di lavoro e dei lavoratori non iscritti ai ...

