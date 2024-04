La Soluzione ♚ Una W scritta sui muri

La soluzione di 6 lettere per la definizione: Una W scritta sui muri. Ecco la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione : EVVIVA

Curiosità su Una w scritta sui muri: La scritta viva verdi oppure w verdi che comparve sui muri di milano e venezia in epoca risorgimentale aveva un duplice significato: se da un lato inneggiava... Evviva Sandrino (Busytown Mysteries, anche nota come Hurray for Huckle!) è un cartone animato canadese creato dalla Cookie Jar Entertainment nel 2007. La serie è ispirata all'opera di Richard Scarry, in particolare alla collana di libri sulla città di Sgobbonia. La prima stagione è stata diretta da Ken Cunningham e prodotta da Christine Davis, l'animazione è stata curata dalla Heli Digital; il programma ha vinto nel 2009 il premio CFTPA per la migliore serie televisiva per bambini, ed ha ottenuto la nomination al premio Pulcinella per la migliore serie pre-scolare nella manifestazione Cartoons on the Bay. La seconda serie è stata diretta ...

Altre Definizioni con evviva; scritta; muri;