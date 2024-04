La Soluzione ♚ Una radice piccante

Soluzione : CREN

Curiosità su Una radice piccante: Diventare sgradevolmente amara nel tempo. la radice del rafano ha un sapore dolce, leggermente piccante e soprattutto fortemente aromatico e balsamico... La barbaforte, chiamata anche cren, rafano di Spagna o rafano orientale (Armoracia rusticana L.) è una pianta erbacea perenne appartenente alla famiglia delle Brassicacee. La pianta è probabilmente originaria dell'Europa sudorientale e dell'Asia occidentale ed è usata per fare la salsa di Cren.

