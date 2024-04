La Soluzione ♚ È una gioia circolare

La soluzione di 12 lettere per la definizione: È una gioia circolare. Ecco la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione : BRACCIALETTO

Curiosità su E una gioia circolare: Puglia. gioia del colle, che sorge sul culmine di una collina a 360 m s.l.m., è situata nella parte meridionale delle murge, nella "sella di gioia del colle"... Un braccialetto (o bracciale) è un gioiello portato al polso. I braccialetti possono avere utilizzi diversi, come essere indossati per ornamento; se indossati come ornamenti, i braccialetti possono avere una funzione di supporto per contenere altri oggetti di decorazione, come i ciondoli. Le informazioni mediche e di identità sono contrassegnate su alcuni braccialetti, come i braccialetti per le allergie, le etichette di identificazione del paziente ospedaliero e le etichette dei braccialetti per neonati. I braccialetti possono essere indossati per indicare un determinato fenomeno, come per scopi religiosi/culturali. Se un braccialetto è un ...

