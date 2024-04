La Soluzione ♚ Trattenuta dalle sponde del fiume

La soluzione di 8 lettere per la definizione: Trattenuta dalle sponde del fiume. Ecco la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross : ARGINATA

Di seguito la; non tenere in considerazione l'eventuale presenza di caratteri speciali, spazi o accenti. Presta la massima attenzione, riportando nelle caselle bianche degli schemi solo ed esclusivamente le lettere. Ti basta copiare ed incollare nel tuo cruciverba.

Copia

Curiosità su Trattenuta dalle sponde del fiume: Viene trattenuta da una grossa diga. nonostante il massiccio utilizzo delle sue acque il tanaro assume sempre più le caratteristiche di fiume vero e... Two Mothers (Adore, intitolato inizialmente Two Mothers e in seguito anche Perfect Mothers) è un film del 2013 diretto da Anne Fontaine. Il soggetto è basato sul romanzo Le nonne di Doris Lessing e tratta dei rapporti amorosi che si instaurano tra due madri, migliori amiche, interpretate da Robin Wright e Naomi Watts, l'una con il figlio dell'altra.

Altre Definizioni con arginata; trattenuta; dalle; sponde; fiume;