La Soluzione ♚ Il Sylvester di Rocky

La soluzione di 8 lettere per la definizione: Il Sylvester di Rocky. Ecco la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione : STALLONE

Curiosità su Il sylvester di rocky: Serie cinematografica di rocky, ideato ed interpretato dall'attore italoamericano sylvester stallone. rocky è un pugile anonimo di filadelfia a cui viene... Sylvester Enzio Stallone (IPA: [st'lon]; New York, 6 luglio 1946) è un attore, sceneggiatore, regista, produttore cinematografico, scrittore e pittore statunitense, principalmente conosciuto per l'interpretazione di due tra i più iconici personaggi della storia del cinema, Rocky Balboa e John Rambo, protagonisti di due popolari saghe cinematografiche iniziate con le pellicole Rocky (1976) e Rambo (1982). Nel 2010 ha dato vita alla serie di film The Expendables, creata per omaggiare i blockbuster d'azione degli anni ottanta e novanta. Stallone, soprannominato Sly, ha legato la sua fama all'interpretazione di personaggi che riescono "a ...

Altre Definizioni con stallone; sylvester; rocky;