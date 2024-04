La Soluzione ♚ Li sviluppa lo sport

La soluzione di 7 lettere per la definizione: Li sviluppa lo sport. Ecco la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross : MUSCOLI

Curiosità su Li sviluppa lo sport: sport e salute s.p.a. (già coni servizi s.p.a. fino al 2018) è un'azienda pubblica italiana che si occupa dello sviluppo dello sport in italia, producendo... Il termine muscolo (derivante dal latino musculus) identifica un organo composto in prevalenza da tessuto muscolare, ovvero un tessuto biologico con capacità contrattile; composti da fibre, le quali sono classificate in fibre bianche, ossia quelle a contrazione rapida che garantiscono velocità, e fibre rosse, fibre specializzate in contrazione lenta garantendo resistenza, il muscolo ha quattro funzioni: protegge le ossa, riscalda il nostro corpo quando si contrae, lo sostiene e ne permette il movimento; l'insieme dei muscoli costituisce l'apparato muscolare, che fa parte insieme allo scheletro e alle articolazioni dell'apparato ...

