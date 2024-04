La Soluzione ♚ Lo Stato con Baku

La soluzione di 11 lettere per la definizione: Lo Stato con Baku. Ecco la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross : AZERBAIGIAN

Curiosità su Lo stato con baku: Disambiguazione – se stai cercando altri significati, vedi baku (disambigua). questa voce o sezione sull'argomento centri abitati dell'azerbaigian non... L'Azerbaigian (/aerbai'an/; in azero Azrbaycan), ufficialmente Repubblica dell'Azerbaigian (in azero Azrbaycan Respublikasi), è uno Stato della regione transcaucasica. Dal punto di vista geografico è considerato un paese asiatico o transcontinentale, essendo attraversato dalla catena del Caucaso, una delle linee convenzionali di separazione tra l'Europa e l'Asia. Confina con il Mar Caspio a est, con la Russia a nord, la Georgia e l'Armenia a ovest e l'Iran a sud. Il territorio azero comprende un'exclave: la Repubblica Autonoma di Naxçivan, che confina con l'Armenia a nord e a est, con l'Iran a sud e a ovest e con la Turchia nel ...

