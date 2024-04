La Soluzione ♚ Spezia che si grattugia

La soluzione di 11 lettere per la definizione: Spezia che si grattugia. Ecco la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross : NOCE MOSCATA

Curiosità su Spezia che si grattugia: Seguente: si gratta il cetriolo su una comune grattugia con tutta la buccia; si mette il preparato in un canovaccio un po' fine e molto poroso, si chiude... Myristica fragrans Houtt è un albero della famiglia Myristicaceae originario delle isole Molucche (Indonesia) e oggi coltivato nelle zone intertropicali. Se ne ricavano due spezie: il seme decorticato è la noce moscata; la parte esterna che ricopre il seme fornisce il macis. Il nome noce moscata significa "noce di Mascate" e fa riferimento alla capitale dell'Oman, luogo dal quale cominciò a essere commercializzata.

