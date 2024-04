La Soluzione ♚ Spera d essere eletta

La soluzione di 9 lettere per la definizione: Spera d essere eletta. Ecco la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione : CANDIDATA

Curiosità su Spera d essere eletta: Compie, ma i cavillosi punti della sua difesa di domani, quando – come spera – potrà ancora allineare fiumi di logore parole e giocare su vecchi e nuovi... Il torneo dei candidati è un torneo scacchistico biennale, ultimo stadio della qualificazione al campionato del mondo tra il 1951 e il 1966 e di nuovo a partire dal 2007, il cui vincitore acquisisce il diritto a sfidare il campione del mondo in carica per il suo titolo. È organizzato dalla FIDE.

