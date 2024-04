La Soluzione ♚ Soggetto di fa e di dà

La soluzione di 4 lettere per la definizione: Soggetto di fa e di dà. Ecco la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione : EGLI

Curiosità su Soggetto di fa e di da: La mela il pronome personale io è il soggetto perché ad esso va riferita l'azione espressa dal verbo mangio. il soggetto ha le seguenti proprietà: presenta...

