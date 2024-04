La Soluzione ♚ È sempre pari

La soluzione di 4 lettere per la definizione: È sempre pari. Ecco la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione : LORD

Curiosità su E sempre pari: sempre un risultato compreso fra 0 e 1. ^ (en) tomás oliveira e silva, goldbach conjecture verification, su ieeta.pt, 30 dicembre 2015. funzioni pari... La Camera dei lord (in inglese: House of Lords), chiamata anche Camera dei pari, è, insieme alla Camera dei comuni, una delle due assemblee parlamentari che costituiscono il Parlamento del Regno Unito, del quale rappresenta la camera alta. Il nome completo e formale della Camera dei Lord è The Right Honourable the Lords Spiritual and Temporal of the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland in Parliament assembled, ovvero Gli Onorevoli Signori Spirituali (i prelati) e Temporali (i nobili) del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord riuniti in Parlamento. In passato l'appartenenza alla Camera dei lord era per tutti i ...

