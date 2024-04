La Soluzione ♚ Scialle indiano di lana

La soluzione di 8 lettere per la definizione: Scialle indiano di lana. Ecco la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione : PASHMINA

Curiosità su Scialle indiano di lana: All'esportazione di questi scialli di cashmere in europa, la parola "pashmina" si è diffusa anche in occidente come sinonimo di scialle di cashmere particolarmente... La parola pashmina deriva da Pashmineh (), dal persiano pashm, che significa "lana" e indica un prodotto tessile a base di lana cashmere, pregiatissima fibra tessile formata con il pelo della Capra hircus o Changthangi che vive nella catena montuosa dell'Himalaya tra il Ladakh, nell'India settentrionale, il Tibet e il Nepal. A partire dal XIX secolo, in seguito all'esportazione di questi scialli di cashmere in Europa, la parola "pashmina" si è diffusa anche in occidente come sinonimo di scialle di cashmere particolarmente pregiato.

