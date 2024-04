La Soluzione ♚ Santo vescovo di Lione

La soluzione di 6 lettere per la definizione: Santo vescovo di Lione. Ecco la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione : IRENEO

Curiosità su Santo vescovo di lione: Lamberto (... – lione, tra il 684 e il 688) è stato il 38º vescovo di lione, vissuto nel vii secolo, ed è venerato come santo dalla chiesa cattolica.... Ireneo (in greco antico: a, Eirenáios, «pacifico»; in latino Irenaeus; Smirne, 130 – Lione, 202) è stato un vescovo e teologo romano, Dottore della Chiesa.

