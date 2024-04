La Soluzione ♚ Si salvano con i cavoli

La soluzione di 5 lettere per la definizione: Si salvano con i cavoli. Ecco la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross : CAPRE

Curiosità su Si salvano con i cavoli: Aiutare i concorrenti in difficoltà per un minuto (si salvano eleonora, michela e kassandra). terzo step: i concorrenti dovranno cucinare un piatto con i sei... La capra domestica (Capra hircus Linnaeus, 1758 (in tamil o, per alcuni autori, Capra aegagrus hircus) è il discendente addomesticato dell'egagro (Capra aegagrus) dell'Asia Minore e dell'Est europeo. L'esemplare maschio è detto becco, capro, caprone o, più raramente, irco.

