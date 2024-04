La Soluzione ♚ Relative alla medicina per i più piccoli

La soluzione di 11 lettere per la definizione: Relative alla medicina per i più piccoli. Ecco la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross : PEDIATRICHE

Curiosità su Relative alla medicina per i piu piccoli: Basandosi per lo più su principi filosofici; per questi motivi essa rientra nell'alveo pseudoscientifico della medicina alternativa. la medicina cinese si... La pediatria è una branca della medicina che si occupa dello sviluppo psicofisico dei bambini e della diagnosi e terapia delle malattie infantili. La neonatologia è la branca della pediatria che si occupa dei neonati entro il primo mese di vita. La cooperazione tra pediatria e ostetricia permette di prevenire le malformazioni del feto e di curare le malattie dalla nascita.

