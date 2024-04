La Soluzione ♚ Pupi il regista di Una sconfinata giovinezza

La soluzione di 5 lettere per la definizione: Pupi il regista di Una sconfinata giovinezza. Ecco la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione : AVATI

Curiosità su Pupi il regista di una sconfinata giovinezza: pupi avati, all'anagrafe giuseppe avati (bologna, 3 novembre 1938), è un regista, sceneggiatore, produttore cinematografico e scrittore italiano. giuseppe... Pupi Avati, all'anagrafe Giuseppe Avati (Bologna, 3 novembre 1938), è un regista, sceneggiatore, produttore cinematografico e scrittore italiano.

