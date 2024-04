La Soluzione ♚ Può richiedere dei punti

La soluzione di 6 lettere per la definizione: Può richiedere dei punti. Ecco la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione : FERITA

Curiosità su Puo richiedere dei punti: (faq) o leggi dove fare una domanda; se ti sei appena registrato puoi richiedere l'assegnazione di un tutor. vuoi provare modifica la pagina di prova... L'Amazzone ferita è una scultura di Policleto della seconda metà del V secolo a.C., scomparsa e nota solo da copie romane, scolpita per il tempio di Artemide a Efeso.

