La Soluzione ♚ Può essere spiritica

La soluzione di 6 lettere per la definizione: Può essere spiritica. Ecco la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione : SEDUTA

Curiosità su Puo essere spiritica: La seduta spiritica, detta anche seduta medianica, è una delle pratiche più famose usate nello spiritismo. è una riunione di persone che hanno in comune... Seduta – parte di un elemento di arredamento, sopra la quale ci si siede, con tale nome vengono anche intesi tutti gli elementi d'arredo (domestico o urbano) concepiti per sedersi (panche, sedie, poltrone ecc.. ecc..). Seduta è a tutti gli effetti un sinonimo di sedile. Seduta spiritica – pratica dello spiritismo

Altre Definizioni con seduta; essere; spiritica;