La Soluzione ♚ Può essere specchiata

La soluzione di 6 lettere per la definizione: Può essere specchiata. Ecco la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione : ONESTÀ

Curiosità su Puo essere specchiata: Contribuisci a migliorarla secondo le convenzioni di wikipedia. una sfera specchiata, anche chiamata palla a specchi (dall'inglese mirror ball), strobosfera... L'onestà (dal latino honestas) è un aspetto del carattere morale che connota attributi positivi e virtuosi come l'integrità, la veridicità e la franchezza di condotta, insieme all'assenza di bugie, inganni o furti. L'onestà implica anche l'essere degni di fiducia, leali, giusti e sinceri. Indica l'agire e comunicare in base a princìpi morali ritenuti universalmente validi, evitando di compiere azioni riprovevoli nei confronti del prossimo. Contrariamente si parla di disonestà che si può in alcuni casi configurare come reato punibile penalmente, ad esempio nei casi di corruzione e concussione di pubblici ufficiali e falsa testimonianza. ...

Altre Definizioni con onestà; essere; specchiata;