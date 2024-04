La Soluzione ♚ Può essere scismatica

La soluzione di 5 lettere per la definizione: Può essere scismatica. Ecco la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross : SETTA

Di seguito la; non tenere in considerazione l'eventuale presenza di caratteri speciali, spazi o accenti. Presta la massima attenzione, riportando nelle caselle bianche degli schemi solo ed esclusivamente le lettere. Ti basta copiare ed incollare nel tuo cruciverba.

Copia

Curiosità su Puo essere scismatica: Santa faz), talvolta in breve chiesa palmariana, è una chiesa cattolica scismatica, retta da un proprio pontefice, attualmente pietro iii. è solitamente... Una setta (dal latino secta, da sequi, seguire, seguire una direzione, e da secare, tagliare, disconnettere) è, in senso generale, un gruppo di persone che segue una dottrina religiosa, filosofica o politica minoritaria la quale, per particolari aspetti dottrinali o pratici, si discosta da una dottrina preesistente già diffusa e affermata. La definizione di setta è dibattuta e il termine ha assunto un significato negativo o dispregiativo.

Altre Definizioni con setta; essere; scismatica;