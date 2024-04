La Soluzione ♚ Può essere patriarcale

La soluzione di 8 lettere per la definizione: Può essere patriarcale. Ecco la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross : FAMIGLIA

Curiosità su Puo essere patriarcale: Obbligo politico sulla base della famiglia patriarcale fino a poco dopo il 1680. la teoria politica patriarcale è strettamente associata a robert filmer... La famiglia è un nucleo sociale costituito da più individui legati tra loro da rapporti di parentela o di affinità. In numerose civiltà e società, la famiglia è basata sul rapporto coniugale. Il termine "famiglia" proviene dal latino familia, "gruppo di servi e schiavi patrimonio del capo della casa", e a sua volta deriva da famulus, "servo, schiavo". Nella familia romana erano inclusi anche la sposa e figli del pater familias, dal momento che legalmente appartenevano a lui. In molti contesti contemporanei la famiglia può essere un gruppo di persone affiliate da legami di consanguineità (discendenza da progenitori comuni), oppure da ...

