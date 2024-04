La Soluzione ♚ Può essere paglierino

La soluzione di 6 lettere per la definizione: Può essere paglierino. Ecco la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione : GIALLO

Curiosità su Puo essere paglierino: il marchio del produttore e elementi grafici promozionali. la paglierina può essere consumata fresca oppure lievemente scottata. tra i vini da abbinare... Il giallo è uno dei colori dello spettro percepibile dall'occhio umano, classificato come "colore caldo". Il colore giallo ha una lunghezza d'onda tra 565 e 590 nanometri. È uno dei tre colori primari sottrattivi, insieme al ciano ed al magenta. Il suo colore complementare è il blu.

