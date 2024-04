La Soluzione ♚ Lo può essere il naso

La soluzione di 6 lettere per la definizione: Lo può essere il naso. Ecco la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione : ADUNCO

Curiosità su Lo puo essere il naso: San cono, al secolo conone navacita (naso, 3 giugno 1139 – naso, 28 marzo 1236), è stato un monaco cristiano cattolico (di tradizione orientale) e poi... David Parenzo (Padova, 14 febbraio 1976) è un giornalista, conduttore radiofonico, conduttore televisivo e saggista italiano.

