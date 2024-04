La Soluzione ♚ Può essere micidiale

La soluzione di 4 lettere per la definizione: Può essere micidiale. Ecco la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione : ARMA

Curiosità su Puo essere micidiale: Che lo kwisatz haderach è proprio paul: ma la scoperta si dimostra essere un micidiale boomerang per la sorellanza. nei millenni successivi all'emergere... L'Arma dei Carabinieri (dapprima Corpo dei Carabinieri Reali e poi Arma dei Carabinieri Reali) è una delle forze di polizia italiane, con competenza generale e in servizio permanente di pubblica sicurezza. Allo stesso tempo è parte delle forze armate italiane (dal 2000 con il rango di forza armata), alle dipendenze gerarchiche del Ministero della difesa, con dipendenza funzionale dal Ministero dell'interno, dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali ed anche dal Ministero dell'ambiente. Ha compiti di polizia militare sulle altre tre forze armate (decreto legislativo n.297 del 5 ottobre 2000), in patria ed all'estero, ed è ...

