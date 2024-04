La Soluzione ♚ Può essere imbottito

La soluzione di 6 lettere per la definizione: Può essere imbottito. Ecco la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione : PANINO

Curiosità su Puo essere imbottito: In genere tonda o ovale. il termine indica, per estensione, il panino imbottito, anche detto farcito o ripieno, una pagnotta tagliata in orizzontale e... Un panino è una forma di pane di piccola pezzatura, in genere tonda o ovale. Il termine indica, per estensione, il panino imbottito, anche detto farcito o ripieno, una pagnotta tagliata in orizzontale e riempita con vari companatici, generalmente salumi, formaggi e verdure. Quando viene preparato usando un pane di sofficissimo impasto, il panino imbottito prende il nome di sandwich.

