La soluzione di 6 lettere per la definizione: Può essere cardanico. Ecco la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione : GIUNTO

Curiosità su Puo essere cardanico: Project albero cardanico, dispense del corso di meccanica agraria, prof. e. gasparetto - prof. d. pessina applicazione del giunto cardanico in nautica propulsioni...

