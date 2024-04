La Soluzione ♚ Può essere balsamico

La soluzione di 5 lettere per la definizione: Può essere balsamico. Ecco la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione : ACETO

Curiosità su Puo essere balsamico: Voce principale: aceto balsamico. l'aceto balsamico di modena è un condimento a indicazione geografica protetta (igp). si produce secondo varie ricette... Viene definito aceto il liquido acido che è ottenuto grazie all'azione di batteri Gram-negativi del genere Acetobacter, che, in presenza di aria e acqua, ossidano l'etanolo contenuto nel vino, nel sidro, nella birra, nell'idromele (da cui si ricava l'aceto di miele) e in altre bevande alcoliche fermentate, oppure in altre materie prime quali malti, riso e frutta (anche mosto cotto), trasformandolo in acido acetico. Questa la reazione generale: CH 3 CH ...

Altre Definizioni con aceto; essere; balsamico;