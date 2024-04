La Soluzione ♚ Può essere aerostatico

La soluzione di 7 lettere per la definizione: Può essere aerostatico. Ecco la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross : PALLONE

Di seguito la; non tenere in considerazione l'eventuale presenza di caratteri speciali, spazi o accenti. Presta la massima attenzione, riportando nelle caselle bianche degli schemi solo ed esclusivamente le lettere. Ti basta copiare ed incollare nel tuo cruciverba.

Copia

Curiosità su Puo essere aerostatico: Contiene citazioni di o su pallone aerostatico wikimedia commons contiene immagini o altri file su pallone aerostatico (en) donald l. piccard, balloon flight... Il Pallone d'oro (Ballon d'Or in francese), noto in precedenza anche come Calciatore europeo dell'anno, è un premio calcistico istituito nel 1956 dalla rivista sportiva francese France Football e assegnato annualmente al giocatore che più si è distinto nella stagione sportiva, militando in una squadra di un qualsiasi campionato del mondo.

Altre Definizioni con pallone; essere; aerostatico;