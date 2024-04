La Soluzione ♚ propheta in patria

La soluzione di 4 lettere per la definizione: propheta in patria. Ecco la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross : NEMO

Di seguito la; non tenere in considerazione l'eventuale presenza di caratteri speciali, spazi o accenti. Presta la massima attenzione, riportando nelle caselle bianche degli schemi solo ed esclusivamente le lettere. Ti basta copiare ed incollare nel tuo cruciverba.

Copia

Curiosità su Propheta in patria: Nemo propheta in patria (sua) è una locuzione in lingua latina che significa: "nessuno è profeta nella [propria] patria". l'espressione vuole indicare... Alla ricerca di Nemo (Finding Nemo) è un film d'animazione del 2003 diretto, sceneggiato e doppiato da Andrew Stanton e co-diretto da Lee Unkrich, prodotto da Pixar Animation Studios e distribuito da Walt Disney Studios Motion Pictures. La sceneggiatura è stata scritta dallo stesso regista, insieme a Bob Peterson e David Reynolds. Il cast vocale è composto da: Albert Brooks, Ellen DeGeneres, Willem Dafoe ed Alexander Gould, con la partecipazione del regista A. Stanton e dello sceneggiatore B. Peterson. Il film, quinto lungometraggio Pixar, è dedicato all'animatore Glenn McQueen, morto di melanoma prima della fine della realizzazione ...

Altre Definizioni con nemo; propheta; patria;