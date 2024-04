La Soluzione ♚ I prodigi degli stregoni

La soluzione di 5 lettere per la definizione: I prodigi degli stregoni. Ecco la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione : MAGIE

Curiosità su I prodigi degli stregoni: Racconti incompiuti e il silmarillion. gandalf appartiene all'ordine degli istari o stregoni, spiriti appartenenti ai maiar (della stessa essenza dei valar... Con il termine magia si intende una tecnica che si prefigge di influenzare o dominare gli eventi, i fenomeni fisici e l'essere umano con la volontà; a tal fine la magia può servirsi di atti e formule verbali, come di gesti e rituali appropriati. L'etimologia del vocabolo magia (dall'antico persiano "magu": grande, autorevole, importante, potente; in greco µaea) deriva dal nome con cui veniva indicata nell'antica Grecia la dottrina praticata dai «Magi» (), i sacerdoti zoroastriani della Persia.

