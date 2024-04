La Soluzione ♚ La prima 4 porte della Porsche

La soluzione di 8 lettere per la definizione: La prima 4 porte della Porsche. Ecco la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione : PANAMERA

Curiosità su La prima 4 porte della porsche: la porsche panamera è una coupé a 4 porte di lusso, commercializzata dalla fine di maggio 2009. per la casa automobilistica tedesca si tratta di un modello... La Porsche Panamera è una coupé a 4 porte di lusso, commercializzata dalla fine di maggio 2009. Per la casa automobilistica tedesca si tratta di un modello precedentemente inedito, tramite il quale ha potuto espandere la propria gamma di autoveicoli, essendo la prima berlina quattro porte di serie. Nel 2016 ne è stata presentata la seconda generazione e nel 2017 ne è stata presentata una variante shooting brake chiamata Panamera Sport Turismo.

