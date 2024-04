La Soluzione ♚ I preludi di tutte le sere

La soluzione di 8 lettere per la definizione: I preludi di tutte le sere. Ecco la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione : TRAMONTI

Curiosità su I preludi di tutte le sere: Proprio con i flippers avrà la possibilità di firmare il suo primo contratto. nello stesso anno, suona per alcune sere nella sala le roi lutrario di torino... Tramonti (Tramunte in campano) è un comune italiano sparso di 4 143 abitanti della provincia di Salerno in Campania. La sede comunale è collocata nella frazione di Polvica. Considerato il "polmone verde" della Costiera amalfitana, è il comune maggiormente esteso di quest'ultima. Dal 1997, assieme agli altri paesi della Costa d'Amalfi, il territorio comunale è iscritto nella lista dei Patrimoni dell'umanità dell'UNESCO.

Altre Definizioni con tramonti; preludi; tutte; sere;