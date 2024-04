La Soluzione ♚ Possono essere orlati

La soluzione di 5 lettere per la definizione: Possono essere orlati. Ecco la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione : BORDI

Curiosità su Possono essere orlati: Questo periodo gli animali perdono la loro spiccata territorialità e possono essere visti anche durante il giorno, mentre durante la notte echeggia il loro... Strappare lungo i bordi è una serie animata italiana scritta e diretta da Zerocalcare per la piattaforma di streaming Netflix.

