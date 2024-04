La Soluzione ♚ La più grossa arteria

La soluzione di 5 lettere per la definizione: La più grossa arteria.

Soluzione : AORTA

Curiosità su La piu grossa arteria: Circonflesso. talvolta si ha anche una triforcazione, e l'arteria che la produce è detta arteria intermedia. noto anche come ramo discendente anteriore... L'aorta è la più grande e importante arteria del corpo umano. Emerge dal ventricolo sinistro del cuore e trasporta il sangue ossigenato a tutte le parti del corpo tramite la circolazione sistemica, negli animali che possiedono circolazione a sistema chiuso. Nell'uomo, è lunga approssimativamente 30-40 cm e il diametro normale è compreso tra i 2,5 e i 3,5 cm.

