La Soluzione ♚ Perfettamente sbarbati

La soluzione di 6 lettere per la definizione: Perfettamente sbarbati. Ecco la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione : RASATI

Curiosità su Perfettamente sbarbati: Quando chloe e gabe visitano per la prima volta il ristorante, lui è perfettamente sbarbato. più tardi quella sera, quando gabe chiama chloe per parlare della... Il tappeto erboso o prato rasato o pelouse è una tipologia di prato costruito artificialmente, che si trova presso abitazioni, parchi e impianti sportivi. Si distingue dal prato in senso generico per essere ben curato e costantemente rasato con un tosaerba.

